قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين إن البلاد ستتحرك سريعا لإعادة فرض شروط الحجر الصحي على الوافدين من دول معينة إذا دعمت البيانات مثل هذا التحرك.
وأضاف المتحدث "بإمكاننا التحرك سريعا وسنفعل ذلك إذا ارتأينا أن هناك خطرا يهدد الصحة العامة".
وتابع قائلا إن بريطانيا تعمل على استئناف نشر حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 يوميا، وإن من المقرر أن تنتهي مراجعة للمنهج المتبع في وقت لاحق من الأسبوع.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث باسم جونسون: بريطانيا ستتحرك سريعا لإعادة الحجر الصحي إذا لزم الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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