متحدث باسم جونسون: بريطانيا ستتحرك سريعا لإعادة الحجر الصحي إذا لزم الأمر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين إن البلاد ستتحرك سريعا لإعادة فرض شروط الحجر الصحي على الوافدين من دول معينة إذا دعمت البيانات مثل هذا التحرك.

وأضاف المتحدث "بإمكاننا التحرك سريعا وسنفعل ذلك إذا ارتأينا أن هناك خطرا يهدد الصحة العامة".

وتابع قائلا إن بريطانيا تعمل على استئناف نشر حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 يوميا، وإن من المقرر أن تنتهي مراجعة للمنهج المتبع في وقت لاحق من الأسبوع.