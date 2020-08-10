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مقتل ثمانية أشخاص بينهم ستة سياح فرنسيين على أيدي مسلحين في النيجر

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 قتل ثمانية أشخاص هم ستة فرنسيين ونيجريان الأحد بأيدي مسلحين يستقلون دراجات نارية في منطقة كوريه في النيجر التي تضم آخر قطعان الزرافات في غرب إفريقيا، وفق ما أفاد مصدر رسمي.

 

وقال حاكم تيلابيري تيجاني إبراهيم كاتييلا لفرانس برس "هناك ثمانية قتلى: نيجريان أحدهما دليل (سياحي) والآخر سائق، والستة الآخرون فرنسيون".

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