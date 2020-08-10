شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد اجتماع الوزراء.. أنباء عن إعلان حسان دياب استقالة الحكومة اللبنانية من مكتبه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين، أن رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب سيعلن استقالة الحكومة من مكتبه.

جاء ذلك بعد اكتمال نصاب اجتماع مجلس الوزراء اللبناني بعد مشاركة 16 وزيرًا في جلسة الحكومة. وأوضح ، أن حسان دياب سيتوجّه إلى قصر بعبدا بعد جلسة مجلس الوزراء Advertisements وذكرت مصادر، أن الوزيرين المستقيلين دميانوس قطار ومنال عبد الصمد فقط لم يحضرا جلسة مجلس الوزراء. أفادت وسائل إعلام لبنانية، في نبأ عاجل لها، ببدء جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الوزراء اللبناني الدكتور حسان دياب. ووفقا للمتابعات ، بدأت جلسة مجلس الوزراء وسط غياب الوزراء المستقيلين، وهم الدكتورة منال عبد الصمد نجد، دميانوس قطار وماري كلود نجم. وقبل قليل، ذكرت وسائل الإعلام أن وزير المالية غازي وزني توجه إلى السراي الحكومي لتقديم استقالته، ليصبح الوزير الرابع في حكومة حسان دياب الذي يقدم استقالته.

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