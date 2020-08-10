203 إصابات بكورونا خلال 24 ساعة في اليونان

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في اليونان إلى 5 آلاف و623 حالة، بعد تسجيل 203 حالات إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس بلغت 212 حالة، فيما من المقرر أن تعلن الحكومة اليونانية إجراءات وقائية جديدة في ظل زيادة

أعداد الإصابة بالبلاد.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر في جميع أنحاء العالم.

ارتفعت، اليوم الإثنين، حصيلة ضحايا الفيضانات المفاجئة التي شهدتها اليونان أخيرًا بسبب

الأمطار الغزيرة في جزيرة "إيفيا" إلى 7 قتلى، وفقًا لما أفادت به تقارير إعلامية في اليونان.وذكرت شبكة (يورونيوز) الأوروبية أن عشرات الأشخاص مازالوا عالقين داخل منازلهم بسبب مياه الأمطار التي أخذت تهطل على الجزيرة الواقعة شمال شرق العاصمة أثينا منذ أمس الأول السبت، مشيرة إلى أن السلطات أجلت العديد من المواطنين ونقلتهم جوا إلى أماكن آمنة بعد أن غمرت المياه الطرق وتعطلت حركة النقل بشكل كبير.