شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استقالة وزيرة العدل اللبنانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تقدمت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم بالاستقالة من منصبها.



وأوضحت الوزيرة، في خطاب اليوم، أنها قدمت استقالتها بسبب انفجار بيروت والاحتجاجات.

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