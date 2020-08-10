اخبار العالم

الحكومة الجزائرية تخفف من إجراءات العزل العام

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قررت الحكومة الجزائرية التخفيف من إجراءات العزل العام التي تفرضها لمواجهة فيروس وذلك بتقليل ساعات حظر التجول الليلي ورفع بعض القيود على التنقل بين الولايات.

وللاشارة فقد سجلت الجزائر 34155 حالة إصابة بفيروس كورونا و1282 حالة وفاة.

يذكر أن الجزائر استأنفت في جوان الماضي بعض أنشطتها الاقتصادية وذلك في قطاع البناء والأشغال العمومية بالأساس،وسمحت بإعادة فتح بعض الشركات وعودة بعض الأنشطة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الجزائرية تخفف من إجراءات العزل العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا