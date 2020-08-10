الحكومة الجزائرية تخفف من إجراءات العزل العام

قررت الحكومة الجزائرية التخفيف من إجراءات العزل العام التي تفرضها لمواجهة فيروس كورونا وذلك بتقليل ساعات حظر التجول الليلي ورفع بعض القيود على التنقل بين الولايات.

وللاشارة فقد سجلت الجزائر 34155 حالة إصابة بفيروس كورونا و1282 حالة وفاة.

يذكر أن الجزائر استأنفت في جوان الماضي بعض أنشطتها الاقتصادية وذلك في قطاع البناء والأشغال العمومية بالأساس،وسمحت بإعادة فتح بعض الشركات وعودة بعض الأنشطة.