إصابة 10 أشخاص جراء انفجار في باكستان

لقى أربعة أشخاص مصرعهم، وأصيب 10 آخرون جراء انفجار في باكستان اليوم الاثنين.
وأفادت الشرطة الباكستانية - حسبما نقلت قناة (سما تي في) الباكستانية - بأن دراجة بخارية تحمل مواد متفجرة انفجرت قرب إحدى السيارات بمدينة "شامان" بإقليم "بلوشستان"، متابعة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج فيما تم فرض طوق
وارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 284 ألفا و503 حالات.
وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الاثنين أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 6094 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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