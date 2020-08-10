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إصابة 10 أشخاص جراء انفجار في باكستان

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لقى أربعة أشخاص مصرعهم، وأصيب 10 آخرون جراء انفجار في باكستان اليوم الاثنين.
وأفادت الشرطة الباكستانية - حسبما نقلت قناة (سما تي في) الباكستانية - بأن دراجة بخارية تحمل مواد متفجرة انفجرت قرب إحدى السيارات بمدينة "شامان" بإقليم "بلوشستان"، متابعة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج فيما تم فرض طوق

أمني حول موقع الانفجار.

وارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس المستجد في باكستان إلى 284 ألفا و503 حالات.
وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الاثنين أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 6094 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل

123 ألفا و849 حالة إصابة في إقليم "السند"، فى حين بلغ إجمالي عدد المصابين بإقليم "البنجاب" 94 ألفا و360 حالة، فيما أعلنت سلطاتإقليم "بلوشستان" تسجيل 11 ألفا و906 حالات.

يشار إلى أن أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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