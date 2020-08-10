تجهيز 556 مدرسة في الغربية لانتخابات مجلس الشيوخ

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية المهندس ناصر حسن جاهزية 556 مدرسة لانتخابات مجلس الشيوخ المقررة 11 و 12 أغسطس الجاري على مستوى المحافظة.
وأوضح وكيل الوزارة - في تصريح اليوم (الاثنين) أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ومراعاة المسافة والالتزام بإرتداء الناخبين للكمامات، مشيرا إلى استمرار عملية التطهير قبل
وأكد ضرورة تهيئة كافة الأجواء المناسبة أمام الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم، ورفع كفاءة المدارس من ناحية النظافة والإنارة واللوحات الإرشادية وأماكن انتظار كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع الخطط المناسبة؛ لضمان مشاركة جميع العاملين في العملية الانتخابية.
وأضاف أنه تم تفعيل دور لجنة الأزمات والكوارث في المدارس والإدارات، وتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لضمان حسن سير العملية الانتخابية، وتزويد جميع اللجان بالكاشف الحراري،مشيرا إلى أن عدد الناخبين من لهم حق التصويت على مستوى المحافظة 3 ملايين و327 ألفا و350 مواطنا.
وناشد حسن المواطنين بضرورة المشاركة في الاستحقاق الدستوري القادم والإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ؛ لتعزيز دور مؤسسات الدولة لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.
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