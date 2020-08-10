قتيل خلال احتجاجات أعقبت الاقتراع الرئاسي في بيلاروسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت منظمة حقوقية في بيلاروسيا إن شخصا واحدا على الأقل قتل خلال اشتباكات أعقبت اقتراعا رئاسيا فاز فيه الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بولاية سادسة.

وأوضحت جماعة "سيرنج 96" الحقوقية اليوم الإثنين أن عربة لنقل السجناء دهست شخصا خلال اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن.

وأشارت المنظمة إلى أن الشرطة اعتقلت ما لا يقل عن 120 محتجا بحسب بيانات أولية.

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وتزعم المعارضة أن عملية الاقتراع التي شهدتها البلاد أمس الأحد شابتها عمليات تزوير.

وكان لوكاشينكو البالغ من العمر 65 عاما، قد تعهد بتعزيز العلاقات الخارجية للبلد السوفيتي سابقا والواقع بين روسيا وأوروبا، لكن قادة أوروبيين أبدوا مخاوفهم بشأن نزاهة الاستحقاق الرئاسي قبيل الاقتراع.

ونافس لوكاشينكو، المرشحة سفيتلانا تيكانوفسكايا، وهي زوجة أحد السجناء السياسيين، التي وعدت بإطلاق سراح جميع المعتقلين وإجراء انتخابات جديدة حال فوزها.