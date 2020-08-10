نـائبـة فــرنسيـة تطـالـب بمحـاسبـة قطــر علــى دعمهــا للإرهـاب

الإثنين 10 أغسطس 2020

دعت النائبة بمجلس الشيوخ الفرنسي نتالي جوليه، إلى شن حملة أوروبية على تمويل قطر للإرهاب والمجموعات المتطرفة في مختلف بقاع العالم، خاصة بعد فضيحة دعمها وتسليحها لميليشيات «حزب الله» اللبنانية.



وأوضحت جوليه، السيناتورة الفرنسية التي قادت لجنة التحقيق في الشبكات المتطرفة في أوروبا، وكتبت تقريراً لحلف شمال الأطلسي بشأن تمويل الإرهاب، «يجب أن يكون لدينا سياسة أوروبية بشأن قطر، وأن نكون يقظين بشكل خاص بشأن تمويلها للإرهاب».

وأضافت جولييه: «على بلجيكا أن تطلب من الاتحاد الأوروبي إجراء تحقيق، وتجميد جميع الحسابات المصرفية القطرية». وتابعت: «علينا الاتفاق على سياسة عامة؛ لمنع أي تمويل للإرهاب، خاصة من دول مثل قطر أو تركيا».

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وكان برلمانيون أوروبيون قد طالبوا، الخميس الماضي، باتخاذ موقف حازم إزاء تورط قطر المتكرر في تمويل الإرهاب؛ وذلك بعدما كشفت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية، الأربعاء، أن الدوحة موّلت شحنات أسلحة ل«حزب الله».

وبحسب الشبكة الأمريكية، فقد اخترق مندوب أمني يُدعى جيسون جي، أعمال شراء الأسلحة في قطر، مشيراً إلى أن أحد أفراد العائلة الحاكمة سمح بتسليم عتاد عسكري للميليشيات التابعة ل«حزب الله» اللبناني. وطالب البرلماني البريطاني إيان بيسلي، بلاده وبروكسل، باتخاذ موقف حازم، إزاء سلوك الدوحة الداعم للتطرف.

وأضاف في مقابلة مع القناة ذاتها، أنه من الضروري أن يجري الاتحاد الأوروبي تحقيقاً، ويجمد الحسابات المصرفية القطرية؛ أحد أبرز الأذرع في عملية تمويل الإرهاب.