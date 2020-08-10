شكرا لقرائتكم خبر عن 49 إصابة جديدة بكورونا في الصين والان نبدء بالتفاصيل

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين إنها سجلت 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم التاسع من أغسطس آب صعودا من 23 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن العدد يشمل 35 حالة وافدة من الخارج.

وسجلت اللجنة أيضا 31 حالة جديدة خالية من الأعراض مقارنة مع 11 حالة في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 84668 بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 دون تغيير عند 4634.