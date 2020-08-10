حالات الإصابة بكورونا على مستوى العالم تتجاوز 19.72 مليون والوفيات 726249

أظهر إحصاء لرويترز اليوم الأحد أن أكثر من 19.72 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 726249 شخصا توفوا جراء الفيروس.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول عام 2019.
وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة خمسة ملايين و14930 حالة إصابة و162108 حالات وفاة.
وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة ثلاثة ملايين و12412 حالة إصابة و 100477 حالة وفاة.
وجاءت الهند في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة مليونين و153010 حالات إصابة و43379 حالة وفاة.
وحلت روسيا في المركز الرابع أيضا من حيث عدد المصابين مسجلة 882347 حالة إصابة و14854 حالة وفاة.
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