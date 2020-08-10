المحققون في انفجار بيروت يرجحون التعمد والإهمال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020

ذكرت مصادر مطلعة على سير التحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت، اليوم الأحد، أن التعامل مع ملابسات ما جرى يأخذ في الحسبان كل الفرضيات المحتملة، بما في ذلك أن يكون الحادث متعمدا.



وقال المصادر لوكالة "سبوتنيك"، مشترطة عدم ذكر هويتها بالنظر إلى حساسية الموضوع، أن "الفرضية الأكثر ترجيحا تتمحور حول عامل الإهمال المتصل بشكل مباشر بالفساد العام".

وأشارت في هذا الصدد إلى تقاعس الحكومات اللبنانية المتعاقبة على التخلص من شحنة نيترات الأمونيوم الخطيرة، واستمرار تخزينها في مرفأ بيروت طوال أكثر من سبع سنوات". ولفتت المصادر إلى أن "التحقيق يركز في هذا الجانب على سبب الإبقاء على الشحنة برغم المراسلات الخطية حول خطورة تخزين المواد الكيميائية". وأوضحت المصادر أنه "حتى الآن، وما لم تظهر التحقيقات المعمقة خلاف ذلك، فإن كل المعطيات تدل على أن إدخال الشحنة عبر السفينة "روسوس" لم يكن يحمل أبعادا سياسية".