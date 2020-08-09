افاد مصدر امني، الاحد، بأنه تم استهداف منزل سكني بعبوة في البصرة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة صوتية كانت موضوعة بالقرب من منزل مواطن ضمن منطقة الرباط وسط البصرة انفجرت مساء اليوم، من دون وقوع اية اصابات".
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".
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