فيروس كورونا..9392 حالة قيد العلاج و116 حالة وضعها حرج

كشف وزارة الصحة، مساء اليوم الأحد، عن مجموع الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى العلاج، الذي يبلغ حاليا 9392 حالة، أي بمعدل 26 لكل مائة ألف نسمة.

وتتصدر جهة الدار البيضاء سطات عدد الحالات قيد العلاج (2499)، تليها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة (2215)، وجهة مراكش-آسفي (1633)، فضلا عن جهة فاس-مكناسد الاي سجلت (1532).

وأضاف المصدر نفسه، أن جهة الرباط-سلا-القنيطرة سجلت ( 827 حالة نشطة) وبني ملال-خنيفرة ( 238 ) ودرعة-تافيلالت ( 198 ) والجهة الشرقية بـ103، ثم جهات سوس-ماسة (54)، والعيون-الساقية الحمراء (43 حالة) والداخلة وادي الذهب (40 حالة)، بينما أقل عدد من الحالات النشطة يوجد بجهة كلميم واد النون بـ10 حالات.

ولفت وزارة الصحة الانتباه إلى أن مجموع الحالات الصعبة والحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة يصل إلى 116 حالة، 46 منها تحت التنفس الاصطناعي بنوعيه، تتوزع بين جهات الدار البيضاء-سطات (40 حالة، بينها 28 حالة تحت التنفس الاصطناعي)، ومراكش-آسفي (31 حالة، بينها حالة تحت التنفس الاصطناعي)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (17 حالة، بينها حالتان تحت التنفس الاصطناعي)، وفاس-مكناس (13 حالة، بينها 8 حالات تحت التنفس الاصطناعي)، بالإضافة إلى جهة الرباط-سلا-القنيطرة (12 حالة، من بينها 6 حالات تحت التنفس الاصطناعي)، وتوجد حالة خطيرة بسوس ماسة تتلقى العلاج بمدينة أكادير، وحالة تحت التنفس الاصطناعي بجهة بني ملال خنيفرة، وحالة خطيرة بالجهة الشرقية.