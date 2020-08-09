بعد تألقه الكبير.. إدارة الزمالك “تقرر” مراسلة الرجاء لاستعادة أحداد

قررت إدارة فريق الزمالك المصري مراسلة الرجاء الرياضي بهدف الترتيب لعودة اللاعب حميد أحداد المعار عقب تألقه رفقة “النسور الخضر” خلال منافسات الموسم الجاري.

وكشفت صحيفة “اليوم السابع” المصرية أن الزمالك يراهن على عودة أحداد للالتحاق بتداريب الزمالك خلال الفترة المقبلة بعد نهاية عقد إعارته، خصوصا في ظل عدم تقدم الرجاء بطلب شراء عقد اللاعب بشكل نهائي تفعيلا لبند يتضمنه عقد الإعارة.

وشدد المصدر ذاته على كون توصل الزمالك بالعديد من العروض من فرق ترغب في الاستفادة من خدمات أحداد جعله يترقب عودته للانتظام في التداريب، وكذلك بهدف مناقشته في موضوع مستقبله مع الفريق سيما أن مدرب الفريق كارتيرون أشاد بإمكانياته رغم كونه خارج قائمة الأجانب التي سيعتمدها الفريق.