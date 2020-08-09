شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 10 حوثيين في قانية ومواجهات في البيضاء والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت مصادر ميدانية لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن المواجهات اندلعت عقب هجوم لميليشيا الحوثي الإرهابية جنوب وغرب مناطق ماهلية في جبهة قانية بالمحافظة، مؤكدةً أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية صدت الهجوم وكبدت الميليشيا خسائر كبيرة، إذ قتل أكثر من عشرة، وأُسر 13 من الميليشا الإرهابية.
وفي منطقة "قيفة" بمديرية القريشية اندلعت معارك بين المقاومة الوطنية وميليشيا الحوثي الإرهابية في مناطق عيشمة وصفوان وزعج والعطف ونوفان والجسيمة، سقط فيها قتلى وجرحى، في حين ما تزال المعارك مستمرة حتى اللحظة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 10 حوثيين في قانية ومواجهات في البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.