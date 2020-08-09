شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو الغيط»: لبنان يحتاج مساعدات عاجلة لإعادة الإعمار والان نبدء بالتفاصيل

• اللبنانيون يعانون الصدمة والغضب ولكن اليأس لم يغلبهم

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن عزيمة الشعب اللبناني أقوى من أي وقت مضى، وأن اللبنانيين يعانون الصدمة والغضب، ولكن اليأس لم يغلبهم برغم الأزمة السياسية والاقتصادية الكبرى التي تواجهها بلادهم.

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لدعم بيروت واللبنانيين والذي عُقد بمبادرة ورعاية فرنسية وأممية وبحضور دولي كبير من رؤساء الدول والحكومات والوزراء وكبار المسؤولين.

وشدد أبو الغيط في كلمته على حاجة لبنان إلى مساعدات عاجلة من أجل إعادة الترميم والإعمار العاجل للمباني والبيوت التي تهدمت وتضررت، خاصة في ضوء النقص الحاد في مواد البناء، والحاجة إلى سرعة إيواء المُهجرين ليستعيدوا الحد الأدنى من مظاهر الحياة الطبيعية في أقصر وقتٍ ممكن، متعهداً أن تشحذ الجامعة إمكانات منظومتها من أجل الإسهام في هذا الجهد لمُساعدة اللبنانيين.

وقال: إن الشعب اللبناني يستحق أن يعرف حقيقة ما حدث، وأن تُطبق العدالة على المتسببين في هذا الحادث المروع، وإنه ناقش هذه المسألة الحساسة والهامة مع الأطراف اللبنانية، في ضوء التجاذب بين إجراء تحقيق وطني من ناحية، ودعوات إجراء تحقيق دولي من ناحية أخرى، موضحاً أن الجامعة العربية مستعدة للمساعدة في أي تحقيق جاد ويتسم بالحياد من أجل الكشف عن الحقيقة كلها، ووضع المتسببين تحت طائلة العدالة.