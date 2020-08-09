أمراض اللثة قد تجعل الفيروس خارج السيطرة

لندن ـ وكالات: كشفت دراسة طبية جديدة وجود صلة وارتباط بين عدوى فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض “كوفيد 19″، وأمراض اللثة الشائعة. والمعروف أن أمراض اللثة مرتبطة بأمراض القلب وأمراض الرئة المزمنة، وكلاهما يعرض الأشخاص لخطر الإصابة بأمراض شديدة أو الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.

ووجد علماء من كاليفورنيا الأميركية والبرازيل في مراجعة معمقة للدراسات المنشورة حول الفيروس أن مرضى “كوفيد 19″ الذين يعانون من مستويات عالية من البروتين المناعي الالتهابي، والذي يشير إلى معاناتهم من أمراض لثة خطيرة كانوا أكثر عرضة للوفاة أو لأعراض خطيرة بسبب فيروس كورونا. وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، استعرض الباحثون في ورقتهم التي ستنشر قريبا في مجلة جمعية طب الأسنان في كاليفورنيا، الأعراض المرتبطة بين أمراض اللثة وفيروس كورونا المستجد بالإضافة لبعض الأمراض. ووجد البحث أن مرضى “كوفيد 19″ الذين ليدهم مستويات عالية من بروتين ” IL-6″ كانوا أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة الضائقة التنفسية المهددة للحياة المرتبطة بفيروس كورونا، وكانوا يحتاجون بشكل مؤكد للدخول إلى المستشفى. وتحدث أمراض اللثة بسبب البكتيريا التي تستقر في لثة الفم، ويعمل الجسم على زيادة إفراز الخلايا المناعية لمحاربتها بالإضافة لزيادة إفراز بروتين “IL-6″.

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