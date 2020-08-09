الدفاع المدني يخمد حريقاً داخل خيمة للمتظاهرين وسط بغداد

افاد مصدر امني، الاحد، باخماد حريق اندلع داخل خيمة للمتظاهرين وسط بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "خيمة للمتظاهرين في ساحة التحرير داخل النفق احترقت وتم الاخماد من قبل فرق الدفاع المدني". وأضاف المصدر أنه "لا توجد خسائر بشرية والمادية بسيطة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.