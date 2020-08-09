أعلنت هيئة السكة الحديد رفع أسعار تذاكر العربات المعروفة باسم TOP VIP إلى 375 جنيه التذكرة بدلا من 300 جنيه.
وذكرت مواصفات هذه العربات كما نشر موقع "اليوم السابع" كالتالى:
1- هذه العربات تعتبر أفخم عربات تعمل في السكه الحديد وهي صناعة مصرية تم تصنيعها في مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع بالإشتراك مع إحدي الشركات الصينية ضمن ۲۱۲ عربة مكيفة أخري.
٢- تسلمت الهيئة هذه العربات خلال عامي ٢٠١٦ و ۲۰۱۷ وهذه العربات يتم تشغيلها ضمن تركيب القطارات العاملة بنظام vip بخطوط الصعيد.
٣- تعمل هذه العربات علي قطارات ٢٠١٤ و ٢٠١٥ حاليا.
٤- يتم صرف التذاكر علي هذه العربات كوامل فقط وبدون أي تخفيضات ويتم استخراج التذكرة بالرحلة كاملة من القاهرة إلي أسوان .
٥- سعر التذكرة ٣٧٥ جنيه.
٦- يتم صرف هذه التذاكر مدون عل كل تذكرة اسم الراكب ورقم البطاقة القومی.
٧- يتم تغريم واعتبار كل من يحمل تذكرة غير مدون عليها بياناته مخالفا وتحصل منه قيمة التذكرة والغرامة للمخالف بهذه العربات قيمتها ١٠٠ جنيه .
كانت هذه تفاصيل خبر السكة الحديد تعلن رفع أسعار تذاكر العربات الفاخرة.. وتؤكد: «أفخم عربات عندنا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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