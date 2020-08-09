مجلس التعاون الخليجي يدعو لتمديد حظر السلاح على إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ)

دعا مجلس التعاون الخليجي، مجلس الأمن الدولي، إلى تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، وهو جهد يتوافق مع جهود الولايات المتحدة لإقناع روسيا والصين بعدم استخدام حق النقض ضد قرار تخطط إدارة ترامب لتقديمه.

وفي رسالة إلى مجلس الأمن بعث بها أمس السبت وحصلت عليها وكالة "بلومبرج نيوز"، دعا مجلس التعاون الخليجي مجلس الأمن إلى تمديد الحظر و"فرض المزيد من الإجراءات الإضافية اللازمة لمنع الانتشار المزعزع للاستقرار للأسلحة الإيرانية، مثل تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد المتورطين في توريد أو بيع أو نقل أسلحة أو مواد ذات صلة إلى إيران أو منها ".

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وكتب المجلس في الرسالة، التي أرسلها الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، أن إيران "واصلت نشر الأسلحة عبر المنطقة كجزء لا يتجزأ من سياستها الإقليمية التوسعية وتدخلها الطويل الأمد في الشؤون الداخلية للدول العربية، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، في انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة".

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد بأن الرسالة هي عرض نادر للوحدة بين دول المجلس- البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية- في السنوات الثلاث منذ أن قطعت ثلاث من دول المجلس ، السعودية والإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر بسبب اتهامها بدعم الجماعات المتشددة والتدخل في شؤونها الداخلية لسنوات، بينما نفت قطر هذه المزاعم.

ونقلت بلومبرج عن مصدر مطلع لم تسمه قوله إن الرسالة هي أول بيان مشترك مهم يصدر عن المجلس منذ الخلاف بين أعضائه.