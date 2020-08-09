قيود جديدة: تحديد عدد ركاب السيارة وإغلاق فوري لمصالح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فرض المجلس الوزاري لشؤون كورونا ("كابينيت كورونا")، إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، من ضمنها قيود جديدة على عمل المصالح التجارية والأماكن العامة وعلى تجمهر المواطنين، وذلك مع تسجيل ارتفاع معدل الإصابة بالفيروس.

ولفت بيان مشترك صدر عن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزارتي الصحة والمالية، أن القيود الجديدة تدخل حيز التنفيذ مع انتهاء مدة العمل بأنظمة الطوارئ، يوم الثلاثاء 11 آب/ أغسطس الجاري.

وتشمل القيود:

فرض قواعد في الأماكن العامة للمحافظة على مسافة مترين بين الأشخاص.

منع تجمهر أكثر من 20 شخصا في الأماكن المفتوحة و10 أشخاص في الأماكن المغلقة (يشمل الأماكن العامة والخاصة والمصالح التجارية أو الخاصة التي لا تستقبل زبائن)

تحديد عدد المسافرين في السيارات الخاصة ليقتصر على راكبين بالإضافة إلى السائق، وإذا كانت السيارة تحتوي على أكثر من مقعد خلفي، يسمح إضافة راكب آخر على كل مقعد - (لا يشمل الأشخاص الذين يعيشون معًا).

إلزام السلطات المحلية على تثبيت لافتات قرب المنشآت الترفيهية في الأماكن العامة، تتعلق بحث المواطنين على الالتزام بالتباعد الاجتماعي ومنع التجمهر وارتداء الكمامات الواقية.

تحديد القواعد المفروضة على الأماكن العامة أو الخاصة: وضع حجاب بين العاملين والزبائن، لافتات، تعيين مُفوض كورونا، استجواب الزبائن وقياس الحرارة، تحديد أماكن الوقوف في الصف للمحافظة على التباعد، الحفاظ على قواعد النظافة، منع دخول شخص بدون كمامة، إلخ.

تحديد عدد المتواجدين في الأمان العامة أو الخاصة: شخص واحد في كل 7 أمتار مربعة، أو وفقًا لقواعد التجمهر (20 شخصا في البنايات المغلقة و30 شخصا في الخارج)

منح أطباء المناطق التابعين لوزارة الصحة، أو السلطات المحلية، صلاحية فرض الإغلاق على المصالح التي تسجل إصابة بفيروس كورونا، أو يشهد تواجد مريض بكورونا لمدة 72 ساعة.

إغلاق الملاهي الليلية والبارات وقاعات المناسبات (المفتوحة والمغلقة)، ومنع تنظيم المناسبات الترفيهية أو الاجتماعية (مهرجانات، حفلات، مؤتمرات، ورحلات منظمة) في الأماكن العامة والخاصة، المفتوحة أو المغلقة.

الصحة الإسرائيلية: 4 وفيات بكورونا و393 إصابة خطيرة

توفي 4 أشخاص وشٌخصت 254 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات التي أوردتها وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الأحد.

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وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة انخفضت إلى 23,554، بعد تعافي 57,514 (75 حالة منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 82,670.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة ارتفع إلى 393، منهم 118 موصولون بأجهزة التنفّس الاصطناعي، وذلك بزيادة 11 حالة عن آخر حصيلة رسمية للوزارة.

ويرقد في المشافي 848 مرضى بكورونا، بينهم 183 إصابتهم متوسطة، فيما يتلقى 23,706 إصابات، العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 19:06 من مساء اليوم، بلغ 3,776؛ علما بأن يوم أمس، السبت، شهد تشخيص 763 إصابة، بعد إجراء 8,596 فحصا.