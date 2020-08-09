مجلس التعاون الخليجي يطالب مجلس الأمن بتمديد حظر نقل الأسلحة لإيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

طالب مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة مجلس الأمن الدولي الیوم، بتمدید العمل بالقرار الدولي 2231 لحظر نقل الأسلحة التقلیدیة من إیران والیھا والذي ینتھي في ال18 من اكتوبر المقبل.



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وقال الامین العام للمجلس الدكتور نایف الحجرف، في بیان صحفي،: ان إیران لم تلتزم منذ صدور القرار 2231 في عام 2015 بالامتناع والكف عن التدخل المسلح في دول الجوار مباشرة وعن طریق المنظمات والحركات التي تقوم بتسلیحھا وتدریبھا ما یجعل من غیر الملائم رفع القیود عن تورید الأسلحة من إیران والیھا.

واضاف في رسالة بعثھا الى مجلس الامن انه یتعین تمدید احكام ملحق القرار 2231 وما یمثله ذلك من ضمان وصون لأمن واستقرار المنطقة والعالم الى أن تتخلى إیران عن أنشطتھا المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتتوقف عن تزوید التنظیمات الإرھابیة والطائفیة بالسلاح.