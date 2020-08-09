فيديو.. لحظة مداهمة "سنتر" دروس خصوصية في مشتول السوق بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب: تمكنت الحملات الأمنية في محافظة الشرقية من ضبط بعض مراكز الدروس الخصوصية المخالفة خلال حملات شنتها في أنحاء متفرقة من المحافظة. شنت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق، بالشرقية، برئاسة المحاسب محمد محمود حجازي، رئيسة المدينة، حملة مُكبرة لغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية المخالفة لقرار مجلس الوزراء بشأن حظرها حفاظًا على الطلاب من العدوى، ولمنع انتشار فيروس كورونا المُستجد. أسفرت الحملة عن غلق "سنتر" للدروس الخصوصية وتشميعه بالشمع الأحمر ببندر المدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة والمخالفين.

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