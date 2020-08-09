بنوك تسمح بفتح حسابات التوفير "مجانا" بمناسبة يوم الشباب العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلنت 3 بنوك، رسميا، فتح حسابات توفير مجانا دون احتساب أي مصاريف إدارية، وكذلك إلغاء الحد الأدنى لفتح الحساب، احتفالا بيوم الشباب العالمي ضمن فعاليات البنك المركزي للشمول المالي.

وحددت البنوك الفترة التي سيتاح خلالها فتح حسابات التوفير مجانا أمام العملاء والتي تبدأ من اليوم الأحد وتنتهي في 24 أغسطس من الشهر الجاري.

وكان البنك المركزي قرر قبل عامين تحديد أربع فعاليات للشمول المالي على مدار العام تهدف لتحفيز البنوك على فتح حسابات توفير للعملاء الجدد مجانًا دون مصاريف إدارية، وإصدار محافظ إلكترونية من أجل تحفيز أكبر عدد من فئات المجتمع للتعامل مع القطاع المصرفي الرسمي.

وتشمل قائمة الفعاليات التي حددها المركزي أمام البنوك فعالية الاحتفال بيوم المرأة في مارس، واليوم العربي للشمول المالي خلال أبريل، والاحتفال بيوم الشباب خلال أغسطس، ويوم الادخار خلال أكتوبر.

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وقرر بنك مصر إعفاء فتح حسابات التوفير للعملاء الجدد فقط من احتساب أي مصاريف، وبدون حد أدنى لفتح الحسابات، مع تحمل البنك مصروفات الدمغة اللازمة لفتح الحسابات بداية من يوم الأحد المقبل ولمدة أسبوعين قادمين، تنتهي في 24 من الشهر الجاري.

وأشار البنك، في خطاب للفروع حصل الخليج 365 على نسخة منه في وقت سابق، إلى إتاحة إصدار بطاقة ميزة أو البطاقة الكلاسيكية للخصم الفوري مجانا للعملاء وذلك دون باقي البطاقات، بمناسبة الاحتفال بيوم الشباب العالمي لتحقيق الشمول المالي.

ومن جانبه، قال بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)، على صفحته على "فيسبوك"، إنه أتاح فتح حسابات توفير مجانا بدون مصاريف أو حد أدنى لفتح الحساب.

كما أعلن بنك الاتحاد الوطني عن فتح حساب توفير مجانا بأي مبلغ (بدون حد أدنى) ودون التكلف بأي مصاريف.