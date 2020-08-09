إندونيسيا تُسجل 1893 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الأحد، تسجيل 1893 إصابة و65 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5 آلاف و723 حالة وفاة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 80 ألفا و952 شخصا، وفقا لما نقلته صحيفة "ذا جاكرتا بوست" الإندونيسية.
وأظهرت بيانات صادرة عن الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المؤكدة على مستوى البلاد ارتفع إلى 125 ألفا و396 حالة، فيما
ومن بين حالات الإصابة الجديدة المُعلن عنها اليوم،سُجلت 440 إصابة في جاكرتا، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في العاصمة الإندونيسية حتى الآن إلى 25 ألفا و727 إصابة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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