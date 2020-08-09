كل ما تريد معرفته عن نظام نور السعودي

بدأت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية في الإعلان عن حركة النقل الداخلي للمعلمين وللمعلمات للعام الحالي اعتبارًا من غدًا الإثنين، وحتى 25 من شهر ذي الحجة عبر نظام نور.

ويمكنك التسجيل من خلال نظام نور "https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx".

وقالت وزارة التعليم، في تعميم لها إن فترة الاعتراض على الحركة تبدأ مع إعلانها، وحتى ٢٩ ذي الحجة.

يوفر نظام نور خدمات إلكترونية متعددة للمدارس وللمعلمين وللطلاب ولأولياء الأمور، منها:

تميز نظام نور بكونه نظام متكامل سهل الاستخدام، يقدم ما يزيد عن ألفي خدمة بشكل دقيق تكاد تنعدم فيه نسبة الخطأ. هذا بالإضافة إلى سهولة التسجيل والتعامل مع واجهة البرنامج. كما يُعبر عن النظرة المستقبلية الثاقبة التي تدرك أهمية مواكبة التقدم التكنولوجي وضرورة الاستفادة منه في المجالات المختلفة.

مميزات نظام نور

- معرفة نتائج الطلاب في الامتحانات بمختلف المراحل التعليمية.

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- معرفة أولياء الأمور لدرجات أبنائهم لمتابعتهم وتحسين أدائهم التعليمي.

- التواصل مع أولياء الأمور والطلاب من خلال برنامج الإرسال، الذي يتم من خلالة إرسال نتائج الطلاب.

- يستفيد المعلمين من نظام نور بإدخال نتائج الطلاب وتدقيقها إلكترونياً لجميع مدارس السعودية.

- تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي الكترونيا من خلال نظام آلي متكامل.

ولا تقتصر خدمات نظام نور على نتائج الامتحانات فقط بل ويقوم بتقديم خدمات أخرى للطلبة مثل الجدول الدراسي وجدول الاختبارات وقريبا سيتم إضافة خدمات اخرى جديدة للموقع حتى يصبح منظومة رائعة متعة التعلم.