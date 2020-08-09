قرية صبارين المهجرة: قراءة في سجل نفوس عثماني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعتبر سجلات النفوس العثمانية المسماة بـ"أساس دفتري"، مصدرًا مهمًّا لدراسة أحوال فلسطين وتاريخها الاجتماعي، وتكملها دفاتر التجنيد الإجباري الذي فرضته الدولة العثمانية على الشباب. هذه السجلات تثبت أن السلطة العثمانية حاولت السيطرة على كل ما يجري في البلاد.

بين أيدينا عدد من هذه الدفاتر كنا قد نشرنا مقالات عن بعضها. في هذه الحلقة سنحاول دراسة سجل دفتر أساس قرية صبارين.

د. محمد عقل

تظهر في هذا السجل المعطيات التالية: اسم القرية، اسم الشخص واسم عائلته، وصنعته، واسم والده، واسم والدته، وأسماء أولاده وإخوانه وأخواته وبناته وأحفاده وزوجاته ومن يعيلهم من أقاربه وتواريخ ميلادهم وملتهم.

من الجدير بالذكر أن الكاتب التركي كتب باللغة العثمانية بخط رديء تصعب قراءته، وقد بذلنا جهودًا جبارة في التثبت من الأسماء.

بلغ عدد المسجلين في دفتر صبارين 527 ذكرًا، و521 أنثى ما مجموعه 1048 نفرًا. يعيشون في 185 بيتًا. وقد تمت المصادقة النهائية على السجل في شباط/ فبراير 1329 رومية (مالية) – شباط/ فبراير 1913 ميلادية.

السجل حافل بالمعلومات، ويقدم لنا صبارين وهي تنبض بالحياة، مع توضيح القرابات وعلاقات النسب والمصاهرة القائمة في تلك الفترة، ولذلك تجد متعة في تصفح السجل والقراءة فيه.

فيما يلي أسماء أصحاب الأسر الوارد ذكرهم في سجل صبارين:

1. طه محمد يوسف دعمي

2. عثمان مصطفى عبد الله شطارة/ مختار القرية

3. يوسف إبراهيم عبد القادر/ مختار

4. نمر محمد الأعرج

5. الحاج محمود سليمان أبو لبدة

6. ياسين محمد يوسف دعمي

7. عبد الله محمود الملاح

8. حسن سليمان أبو لبدة

9. حسن مصطفى حمدان

10. أسعد مصطفى حمدان

11. أحمد مصطفى حمدان

12. طاهر محمد شطارة

13. أمين محمد شطارة

14. عرسان محمد شطارة

15. صالح محمد أبو لبدة

16. عبد الرحمن محمود أبو طبيخ

17. سليمان حسن شطارة

18. إبراهيم محمود الجابر

19. مصطفى أحمد الطويري

20. خليل سليمان أبو لبدة

21. مصطفى أحمد شطارة

22. محمد يوسف ناطور

23. محمد أحمد شريف

24. سعيد عبد السلام أبو لبدة

25. مصطفى أحمد الملاح

26. أحمد إسماعيل أبو غنام

27. نمر موسى صالح

28. أحمد محمد الحطاب

29. إبراهيم يوسف أبو لبدة

30. حسن عبدالعال أبو لبدة

31. إبراهيم صالح الغنة

32. اسعد سعيد الغنة

33. يحيى سليمان السليمان

34. عبد المالك محمد المصري

35. خليل إبراهيم نصار

36. أحمد إبراهيم الأيوب

37. محمود محمد الإبراهيم

38. يوسف أحمد الإبراهيم

39. إبراهيم عباس المصلح

40. يوسف موسى الصالح

41. محمود إبراهيم أبو شهاب

42. محمود عبد الله قدادو

43. سليمان أحمد الشريف

44. مصطفى حسين علي الطويري

45. محمد سعيد عبد الله الحسن

46. أحمد سليمان النجار

47. شيخ محمد أبو شاهين

48. موسى عودة فاعور

49. محمد أحمد حمدان

50. عبد السلام خليل حمدان

51. عبد القادر محمود أبو ذياب

52. أحمد حمد علي صالح البيك

53. محمد أحمد الحسين العلي

54. أحمد ناصر الناصر

55. أحمد صالح اليعقوب

56. محمد سليمان أبو زقة

57. يوسف أحمد الملاح

58. حسين صالح الحطاب

59. علي أحمد الطويري

60. حاج خليل أحمد شطارة

61. صالح أحمد حميدي

62. عبد الرحمن عبد الله الغانم

63. نجيب سليمان مصلح

64. خضر أحمد أبو لبدة

65. مصلح عباس

66. اسعد عبد الله بستوني

67. أحمد محمد بستوني

68. محمد سليمان شطارة

69. عيسى محمد نبراوي

70. أبو الحسن الحاج حسن السليمان

71. عيسى حسين غنيمة

72. خضر إبراهيم نصار

73. أحمد محمد الغزلان

74. يونس أحمد أبو لبدة

75. أحمد علي المصري

76. يوسف حسن الغزاوي

77. أحمد علي مصطفى الحاوي

78. فاطمة أحمد الغنيمة

79. حمدان أحمد الجابر

80. محمد محمود خارجي؟

81. مصطفى عبد الله العساف

82. حسن عبد المحمد العساف

83. حاج أحمد حسين قطيمش

84. علي حسين أبو راس

85. خليل أحمد بصروي

86. سلمان محمد النجار

87. محمد جابر النجار

88. إبراهيم حمدان جبالي

89. سليمان حسين أبو عواد

90. مصطفى حسين المصري

Advertisements

91. محمد حاج علي الشافعي

92. مصطفى إبراهيم شهاب

93. مصطفى سعيد عساف

94. محمد الحاج حسن متاني

95. يوسف أحمد المحمد المصلح

96. إبراهيم شيخ علي نبراوي

97. مريم أحمد محمد الحسين

98. محمد خليل أحمد حمدان

99. نمر أحمد البيك

100. حسن أحمد الطوير

101. سليمان محمد طموني

102. محمود أحمد الملاح

103. مصلح إبراهيم قرعاوي

104. محمد عبد الله الدرويش

105. محمد ياسين المصري

106. مصطفى أحمدج الملحم

107. خليل صالح أبو نعسة

108. محمد عبد الله اليوسف

109. محمود صالح أحمد اليعقوب

110. نمر محمود الغنة

111. أحمد الحاج عبد القادر عبد الهادي

112. صادق محمد شطارة

113. موسى محمد خليل بيقاوي

114. علي حاج محمد فرج

115. أسعد محمد بغرات

116. محمد أحمد شطارة

117. إبراهيم عيسى الداود الصالح

118. عبد الرحمن محمد صالح بعبوش

119. يوسف حسن . . .

120. نمر حسين حسن الغية

121. موسى محمد علي الصالح

122. مصطفى عيسى الداوود

123. عبد الكريم حسن غزلان

124. محمد صالح خشان

125. حسين حسن أبو كبير

126. خليل مصطفى أبو لبدة

127. خليل إبراهيم أبو سويد

128. مصطفى حسن أبو كبير

129. محمد فندي خليفة

130. إبراهيم أحمد سليمان حمدي

131. سليمان إبراهيم عبد القادر

132. محمد أحمد اليعقوب

133. أحمد علي الطاموني

134. علي أحمد عبد الهادي

135. عبد القادر عبد الله يوسف دعمي

136. إبراهيم سليمان صفوري

137. أحمد سليمان الحسن

138. عبد القادر يحيى فرج

139. حاج ضاهر. . . ؟.

140. أحمد مصطفى البدر

141. أحمد صالح قرعاوي

142. عيسى أحمد الملاح

143. عساف عبد الله المصلح

144. عارف حسن السليمان

145. صالح أحمد الناصر

146. حسن أحمد الملاح

147. محمد أحمد الملاح

148. مرشد قاسم المحسن

149. عبد الفتاح حسين أبو عواد

150. ذيب حسين العسل

151. موسى محمود قاسم شريم

152. محمد أمين أحمد أبو عواد

153. خليل حمد دكر

154. موسة أحمد حميدي

155. مصطفى أحمد أبو عواد

156. ذيب عبد الرحمن الغنيمة

157. محمد سعيد الداود الحاج محمود الصالح

158. محمود الشيخ محمد شريف

159. يوسف حمد شهاب

160. إسماعيل؟ عبد الغني أبو شاهين

161. حسن عبد الله أبو جاموس

162. إسماعيل خليل بيقاوي

163. أحمد قاسم الصالح

164. حسن عبد الله الغانم

165. عبد المالك محمود عثمان شطارة

166. طه محمود عثمان شطارة

167. مصطفى أحمد درويش

168. محمد محمود أبو عرقوب

169. عبد الوهاب الإبراهيم

170. محمد قاسم نجيب شاهين

171. محمد خضر حسن عباس

172. محمد علي عبد الوهاب

173. عبد الخالق محمد حمد زعرب

174. أحمد عيسى يحيى

175. مفلح أفندي الحاج محمود الصالح

176. عبد المالك الحاج محمود الصالح

177. محمد أمين الحاج محمود الصالح

178. أسعد الحاج محمود الصالح

179. صدوق الحاج محمود الصالح

180. طاهر الحاج محمود الصالح

181. عبد القادر الحاج محمود الصالح

182. محمد سعيد أحمد الصالح

183. حسين إبراهيم الحسن

184. محمد حسين قطيمش

185. شيخ عبد الله حسن العواطلة

تعقيب:

من العائلات في القرية: أبو لبدة، الملاح، الحاج محمود الصالح، شطارة، أبو شهاب، حميدي، أبو عواد، الدعمي، الطويري، الإبراهيم، المصلح، الحطاب، نصار، الغزلان، بستوني، غنيمة، العساف، المصري، اليعقوب، الغنة، نبراوي، حمدان، طموني، فرج، صفوري، قرعاوي، أبو كبير، السليمان.