شكرا لقرائتكم خبر عن فريق ياباني يشارك في إزالة التسرب النفطي بموريشيوس والان نبدء بالتفاصيل

من المقرر أن ترسل اليابان خبراء من فريقها الدولي للإغاثة من الطوارئ إلى موريشيوس غدا الاثنين، بناء على طلب من حكومة الدولة الجزيرة، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم الأحد.

وأعضاء الفريق الستة يتبعون خفر السواحل ووزارة الخارجية وهيئة التعاون الدولي اليابانية وسيشاركون في عملية التنظيف.

وتقول الحكومة اليابانية إنها تأمل في أن يتمكن الخبراء من المساعدة في الحيلولة دون أن يضر التلوث بالبيئة البحرية وقطاع السياحة.

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وكانت شركة "ميتسوي أو إس كيه لاينز" المشغلة لسفينة الشحن، التي جنحت قبالة سواحل موريشيوس، قد ذكرت في وقت سابق اليوم الأحد أن أكثر من ألف طن من زيت الوقود تسرب من سفينة الشحن ، طبقا لما ذكرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم.

واعتذر نائب الرئيس التنفيذي للشركة، اكيهيكو اونو عن الحادث في مؤتمر صحفي عقد في طوكيو بعد أن أعلنت الدولة الجزيرة في المحيط الهندي حالة طوارئ بيئية بسبب التسرب النفطي أمس الأول الجمعة.

وحتى اليوم الأحد، وصلت بقعة كبيرة من زيت الوقود إلى الشاطئ على ساحل موريشيوس، مما أثار مخاوف بشأن حدوث أضرار على صناعة السياحة في البلاد وتداعيات ذلك على الحيوانات المهددة بالإنقراض مثل الطيور البرية والسلاحف البحرية.