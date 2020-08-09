تسجيل 514 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل 514 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد، في الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 71713 حالة، وتم تسجيل أربع حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 478 حالة.
قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن من بين الحالات السابقة التي ثبتتإصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.
وأوضح السند أن حالات الإصابة ال514 السابقة تضمنت 359 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 69.84 في المئة و 155 حالة لغير الكويتيين بنسبة 30.16 في المئة.
وذكر أن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 122 حالة في
و83 حالة في منطقة حولي الصحية و80 حالة في منطقةالعاصمة الصحية.
وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 115 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7716 حالة.
ولفت إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها في الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ 3223 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 532353 فحصًا.
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