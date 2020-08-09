الرئيس اللبناني: الهدف من المطالبة بتحقيق دولي في انفجار بيروت تضييع الوقت

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن المطالبة بإجراء تحقيق دولي في الانفجار الذي وقع بميناء بيروت البحري، يوم الثلاثاء الماضي، وتسبب في تدمير العاصمة بيروت، الهدف منها تضييع الوقت، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
ملابسات الواقعة وتطبيق العدالة الناجزة.
قال بيان لرئاسة الجمهورية اللبنانية، صدر اليوم الأحد، إن عون أكد أن هذا المطلب من شأنه تضييع الوقت، وأنه يتعين في هذا الوقت على جهات التحقيق الوطنية المسارعة في كشف
وأضاف: "لا يعود للحكم أي معنى إذا طال صدوره والقضاء يجب أن يكون سريعا، لأن العدالة المتأخرة ليست بعدالة ، بل يجب أن تكون فورية ومن دون تسرع ليتم التأكد من هو مجرم ومن هو بريء".
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