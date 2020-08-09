كورونا..100 ألف وفاة بالبرازيل وإصابات جديدة في ألمانيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 أغسطس 2020 01:15 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وتبقى الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا مع 161358 وفاة، تليها البرازيل بأكثر من 100 ألف وفاة والمكسيك مع 51311 وفاة وبريطانيا مع 46511 وفاة والهند مع 42518 وفاة.

البرازيل تتخطى 100 ألف وفاة

تخطّت البرازيل السبت عتبة مئة ألف وفاة وثلاثة ملايين إصابة بكوفيد-19، وفق حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الصحة البرازيلية.

وسجّلت البرازيل البالغ عدد سكانها 212 ألف نسمة والتي تعد ثاني الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، مئة ألف و477 وفاة وثلاثة ملايين و12 ألفا و412 إصابة.

جنوب أفريقيا.. الوفيات تتجاوز 10 آلاف حالة

تجاوز عدد الوفيات المؤكدة بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا 10 آلاف حالة.

وقالت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا مساء السبت إن البلاد -التي تحتل المركز الخامس في عدد الإصابات على مستوى العالم- بها الآن 553 ألفا و188 حالة إصابة و10 آلاف و210 وفيات.

وتشكل جنوب أفريقيا أكثر من نصف عدد الإصابات في القارة الأفريقية، التي تجاوز عدد الإصابات بها حاجز المليون إصابة الأسبوع الماضي.

ويقول الخبراء إن العدد الفعلي للحالات يبلغ عدة أضعاف هذا العدد، نظرا لنقص مواد الاختبار كما يمكن أن يصاب الأشخاص بالفيروس دون أن تظهر عليهم أعراض.

وفيات كورونا بالمكسيك تتجاوز 52 ألفا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم السبت تسجيل 6495 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و695 وفاة ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 475902 إصابة و52006 وفيات.

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وقال مسؤولون إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة.

وتسجل المكسيك ثالث أكبر عدد لضحايا الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

555 إصابة بكورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الأحد ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 555 مقابل 1122 في اليوم السابق ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 215891 حالة.

وارتفع عدد الضحايا بواقع حالة وفاة واحدة مسجلا 9196.

الصين تسجل 23 إصابة

قالت لجنة الصحة العامة في الصين اليوم الأحد إن السلطات سجلت 23 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم الثامن من أغسطس/آب نزولا من 31 حالة في اليوم السابق.

ووفقا لبيان اللجنة على موقعها الإلكتروني، فإن العدد يشمل ثماني حالات وافدة من الخارج مقارنة مع ست حالات في اليوم السابق.

وخرج زهاء 45 شخصا من المستشفيات أمس السبت ولا يزال يوجد 817 حالة نشطة منها 43 في وضع خطير.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات في الصين 84619 بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 دون تغيير عند 4634.