مسؤول عسكري: انفجار قوي يهز قاعدة عسكرية بالعاصمة الصومالية

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قال مسؤول عسكري إن انفجارا قويا هز قاعدة عسكرية بالعاصمة الصومالية مقديشو قرب ملعب رياضي يوم السبت وإن أجهزة الإسعاف ذكرت أنه أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وإصابة 14.
وأضاف عبد الله محمد، وهو ضابط بالجيش برتبة رائد، في تصريح لرويترز ”كان تفجيرا بسيارة ملغومة في الأغلب، إنني الآن أنقل الضحايا“.
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