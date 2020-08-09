الصين: مقتل 8 أشخاص في حريق بمصنع بمدينة جينجيانج

لقي ثمانية أشخاص حتفهم بعد اندلاع حريق في مصنع بمدينة جينجيانج في مقاطعة فوجيان شرقي الصين.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، الأحد، عن السلطات المحلية أن

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الحادث وقع بعد ظهر أمس السبت، عندما اندلع حريق في مبنى مكون من سبعة طوابق بمصنع في جينجيانج.

ولقي سبعة أشخاص حتفهم في مكان الحادث، فيما أصيب شخص آخر بجروح وتوفي في وقت لاحق في المستشفى.

وتم إخماد الحريق، الذي اندلع على مساحة حوالي 750 مترًا مربعًا، بينما ما زال التحقيق في الحادث جاريًا.