عودة المدارس في السعودية مع المرشد الصحي

بدأت المملكة العربية السعودية اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تدابيرها الوقائية لعودة آمنة لطلاب المدارس حيث يوجه المرشد الصحي بالمدارس تلقين الطلاب والمعلمين والإداريين بالمواد التوعوية والدورات التدريبية عن طريق إدارات الصحة المدرسية بالمديريات الصحية بالمناطق التي تساعدهم على تأدية دورهم في التوعية وتتم التوعية الصحية

بإتباع ما يلي:

نشر الرسائل التوعوية عن طريق وسائل التواصل الداخلي بين الكادر التعليمي والطلاب مع أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومة (وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها)، وتخصيص بعض حصص الأنشطة باليوم الدراسي وبث محتوى علمي مبسط عن العدوى التنفسية وكيفية الوقاية منها والممارسات الصحيحة للعناية والنظافة الشخصية.

ونشر وسائط التوعية كالملصقات والمنشورات التوعوية في مناطق التجمع في المدراس لحث الطلاب والمعلمين على غسل الأيدي واتباع آداب السعال والعطاس.

وتوعية طلاب المدارس والعاملين فيها بالإجراءات الوقائية من الأمراض التنفسية نظري ا وعملي ا وحثهم على اتباعها.

توعية المرشدين الصحيين والمعلمين بآليات الإبلاغ وكيفية التعامل مع الطلبة الذين يعانون من أعراض تنفسية.

ونشر ثقافة استخدام عبوات المطهر الكحولي للأيدي خلال اليوم الدراسي بطريقة صحيحة بين الطلاب والعاملين.

والتوعية بأهمية التطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية للطلبة والعاملين بالمدارس.

وتوعية أولياء الأمور بالإجراءات الوقائية التي تمت والتنبيه على عدم ذهاب الطفل الى المدرسة في حال ظهور أعراض تنفسية وزيارة الطبيب لطلب المشورة الطبية.

وتوفير مطهرات الأيدي والصابون في كافة المدارس. والتأكد من توفر صابون الأيدي في دورات المياه في المدارس.

التأكد من توفر المطهرات واستخدامها حسب طريقة الاستخدام الموضحة على المنتج.

والالتزام الصارم بتطهير الأسطح البيئية بشكل روتيني بمطهرات معتمدة من وزارة الصحة مثل مركبات الأمونيوم الرباعية.

والحرص على تطهير الأماكن العامة ودورات المياه التي يرتادها الطلاب مع التركيز على الأماكن التي يكثر احتمالية التلامس فيها كمقابض

الأبواب وطاولات الطعام ومساند المقاعد ومفاتيح المصاعد وخلافه بشكل دوري.والتهوية الجيدة للمدارس، والحرص على تهوية الفصول الدراسية وأماكن التجمع بشكل جيد ويفضل استخدام التهوية الطبيعية، وإحالة الطلاب المشتبه بإصابتهم إلى المركز الصحي.

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وعلى المرشد الصحي تفقد حالة الطلاب يوميا وفي حال وجود طالب لديه أعراض عليه إتباع ما يلي:

التواصل مع ولي أمر الطالب لإبلاغه بحالة الطالب الصحية.

إحالة الطالب الى المركز الصحي.

التأكيد على عدم حضور الطالب المريض للمدرسة حتى شفائه وفي حال كانت الحالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا (متلازمة الشرق الأوسط التنفسية أو فيروس كرونا المستجد) لا يسمح للطالب بالعودة الى المدرسة حتى يتم فحصه وتزويده بتقرير طبي يفيد بانتهاء فترة العدوى.

متابعة المخالطين.

في حال تحويل أحد الطلبة الى المركز الصحي أو تم اكتشاف حالة خارج المدرسة يتم التنسيق بين المركز الصحي والمدرسة بالتنسيق مع إدارة الصحة المدرسية بالمنطقة لإتباع ما يلي:

متابعة المخالطين من قبل المرشد الصحي بالسؤال عن الأعراض حسب توجيهات إدارة الصحة المدرسية.

التأكيد على عدم حضور الطلبة المخالطين للمريض إن لزم الأمر لمدة تعادل فترة حضانة المرض بتوجيه من المركز الصحي على أعلى درجات الاحتراز لسلامة الجميع..

