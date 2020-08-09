كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تسجل أكثر من 56000 إصابة جديدة بكورونا في خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كان هناك 56174 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

يوجد في الولايات المتحدة الآن ما لا يقل عن 4997929 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وهي أعلى نسبة في العالم.

كما أنه هناك 1076 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لجونز هوبكنز، ليصل إجمالي عدد القتلى في الولايات المتحدة إلى 162.423 شخصًا على الأقل.

وتشمل الأرقام حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وأقاليم أمريكية أخرى، بالإضافة إلى حالات تمت إعادتها إلى الوطن.

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وعلي صعيد آخر، قالت السلطات الألمانية إنه تم تحديد 1122 مريضًا جديدًا بفيروس كورونا، يوم الجمعة، وهو اليوم الثالث على التوالي الذي يتم فيه تسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بالفيروس.

وقد توفي 12 شخصًا آخر يوم الجمعة، ليرتفع عدد القتلى على مستوى البلاد إلى 9195، وفقًا لمركز مكافحة الأمراض في ألمانيا، معهد روبرت كوخ.

استجابت ألمانيا لارتفاع عدد الإصابات بدعوة من الحكومة للناس بالالتزام الصارم بتدابير السلامة ضد الأوبئة، وبتوسيع هائل في الاختبارات. واعتبارًا من اليوم السبت، يجب على أي شخص يدخل ألمانيا من دولة عالية الخطورة إجراء اختبار PCR إلزامي عند الوصول.

