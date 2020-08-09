تراكم النفايات والروائح كريهة يغضب حقوقيين بمراكش

طالبت الجمعية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أمس السبت، بالتدخل العاجل لرفع الضرر الذي لحق ساكنة مجمع سكني بمراكش تحولت فيه مساحات فارغة، إلى نقطة سوداء تفوح منها الروائح الكريهة وتنبعث منها الحشرات مما يشكل مصدر إزعاج لساكنة.

وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، أنها عاينت تراكم النفايات الصلبة مو تسربها إلى الفرشة المائية عصارتها الملوثة، ما يتسبب في أضرا كبيرة لساكنة دار السلام بماركش.

وأكد البلاغ، أن مشكل تراكم النفايات داخل المدار الحضري لمدينة مراكش، يشكل نقط سوداء بعدة أحياء بذون إستثناء، وأشرنا إلى أن الشركات المعهود لها التدبير المفوض لقطاع النظافة، لا تحترم دفتر التحملات، وأن الخدمة المقدمة لا ترقى إلى المبالغ المالية الضخمة التي تتلقاها جراء صفقة التدبير المفوض حسب البلاغ.

وطالبت الجمعية من والي الجهة عمدة المدينة، التدخل العاجل لرفع الضرر الذي لحق ساكنة دار السلام، وذلك بوضع حد للمطرح المجاور للمجمع السكني، حفاظا حلى صحة الساكنة والفرشة المائية السائرة في التلوث والنضوب.