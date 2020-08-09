أول تعليق من ميسي بعد تأهل برشلونة لربع نهائي دوري الأبطال

وقاد ميسي فريقه برشلونة للفوز على نابولي بنتيجة (3-1)، حيث سجل هدفاً وتسبب في ركلة جزاء لصالح فريقه.

ويلاقي برشلونة نظيره بايرن ميونخ الألماني، في الدور ربع النهائي، يوم الجمعة المقبل، في لشبونة بالبرتغال.



وعبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، نشر ميسي صورة له من المباراة، معلقًا: "أراكم في لشبونة".

وتقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة النهائية في لشبونة، دون حضور جماهيري، وفقاً لقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، في ظل تفشي وباء كورونا.

