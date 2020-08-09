اخبار العالم

أول تعليق من ميسي بعد تأهل برشلونة لربع نهائي دوري الأبطال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2020-08-09 | 08:37

أول تعليق من ميسي بعد تأهل برشلونة لربع نهائي دوري الأبطال

444 مشاهدة

بعث النجم الأرجنتيني ليونيل ، قائد الإسباني، برسالة مقتضبة، بعد التأهل لربع نهائي .
وقاد ميسي فريقه برشلونة للفوز على نابولي بنتيجة (3-1)، حيث سجل هدفاً وتسبب في ركلة جزاء لصالح فريقه.

ويلاقي برشلونة نظيره بايرن ميونخ الألماني، في الدور ربع النهائي، يوم الجمعة المقبل، في لشبونة بالبرتغال.


وعبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، نشر ميسي صورة له من المباراة، معلقًا: "أراكم في لشبونة".

وتقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة النهائية في لشبونة، دون حضور جماهيري، وفقاً لقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، في ظل تفشي وباء .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من ميسي بعد تأهل برشلونة لربع نهائي دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا