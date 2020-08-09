2020-08-09 | 08:37
444 مشاهدة
بعث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، برسالة مقتضبة، بعد التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويلاقي برشلونة نظيره بايرن ميونخ الألماني، في الدور ربع النهائي، يوم الجمعة المقبل، في لشبونة بالبرتغال.
وعبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، نشر ميسي صورة له من المباراة، معلقًا: "أراكم في لشبونة".
وتقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة النهائية في لشبونة، دون حضور جماهيري، وفقاً لقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، في ظل تفشي وباء كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من ميسي بعد تأهل برشلونة لربع نهائي دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.