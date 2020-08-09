شكرا لقرائتكم خبر عن نائب تركى يتهم النظام الحاكم: الاختفاءات القسرية فى تركيا مستمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن عمر فاروق أوغلو، نائب رئيس حزب الشعوب الديمقراطي، هجوما حاد على نظام أردوغان، بسبب تكرار حالات الاختفاء القسري في تركيا.

وقال تائب رئيس الشعوب الديمقراطي المعارض في فيديو له بثه موقع تركيا الآن :" سأقول الآن أكثر شيء مزعج على الإطلاق لا يزال يوسف بلجا تونش الذي اختفى قسريا قبل 12 عامًا، فهناك شخص اختفى فجأة، إلى أين ذهب ولماذا؟ ، فهل تم إخفاؤه داخل باطن الأرض أم ماذا فعلوا به؟

وتابع قائلا :" أن عائلة المفقود ما زالت تؤمن أنه على قيد الحياة، ولكن المسؤولين الأتراك لم يدلوا بأي تصريح حتى الآن، وعلاوة على ذلك، فهم لا يجيبون على أسئلة الأمم المتحدة حيال اختفائه، فمن الممكن أن رجال الدولة قد اختطفوه باحتمال كبير، ولكننا نريد توضيحا لهذا الأمر، فكل الوزارات والمسؤولين الكبار في الرئاسة لا يدلون بأي تصريحات، ومن الآن فصاعدا يجب أن نعلم جميعا ماذا يحدث، ويجب أن ننوه بأن الاختفاءات القسرية ما زالت مستمرة.

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