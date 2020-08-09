كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الجيش الأمريكي يعلن موعد تقليص عدد قواته في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، تقليص عدد القوات الأمريكية الموجودة في أفغانستان، ليكشف بذلك تفاصيل عن خطط الخفض التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب قبل أيام.

وقال "إسبر"، في تصريحات نقلتها "رويترز"، أن الولايات المتحدة تخطط لتقليص حجم قواتها في أفغانستان إلى عدد أقل من خمسة آلاف بنهاية نوفمبر المقبل.

Advertisements