شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم المعارضة التركية: أردوغان تسبب فى شيوع الفحش والجوع على مدار 18 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهل رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كليتشدار أوغلو، أول اجتماعات حزبه عقب انتخابات الحزب، بالهجوم على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وقال إننا كحزب نهدف إلى حل مشكلات تركيا التي لم يجر حلها على مدار 18 عامًا، لقد حكموا تركيا على مدار 18 عامًا، فأي مشكلة قاموا بحلها؟.

وذكر موقع تركيا الان أن زعيم حزب الشعب الجمهوري استهدف أردوغان والحزب الحاكم، خلال كلمته في افتتاح مجلس حزبه، اليوم السبت، عقب زيارته رفقة أعضاء الحزب إلى ضريح مؤسس الدولة التركية مصطفى كمال أتاتورك.

وأضاف كليتشدار أوغلو، أن البطالة أم كل الشرور، فأصبحنا نجد أطفال العائلات الفقيرة على وجه الخصوص، قد تعودوا على المخدرات، ويقومون بالتجارة فيها، ماذا حدث، حتى يزيد الفحش بهذا القدر الكبير؟ ماذا حدث حتى تزيد المخدرات بهذا الشكل المريب؟.

وتابع: ماذا حدث حتى يزداد العنف ضد المرأة بهذا الشكل، من يحكم هذه الدولة؟ من المتسبب في هذه المصائب؟ من يدير هذا البلد؟ لقد حكمتم تركيا على مدار 18 عامًا، وهذه هي النتيجة».

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ووجه زعيم المعارضة التركية حديثه لأردوغان قائلًا: «لقد حصلت على أصوات المواطنين، ومن يحصل على التصويت يحكم. قلنا حكم الدولة يكون بالعدل. نعم دين الدولة هو العدل. وهو أساس الملكية. والعدالة مثل النجم القطبي، لا تزال قائمة بينما العالم يتحول. لماذا إذن لا تدير الدولة بالعدل؟ من أوصل العدالة لتلك المرحلة؟ ثم يقولون إن هناك ثقة في العدالة. لا، كل استطلاعات الرأي تكشف أنه لا توجد ثقة. لا يوجد بلد في العالم يسجن فيه من يريد العدالة».