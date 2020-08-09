شكرا لقرائتكم خبر عن نائب طنطا يطالب بخطة لتنمية المدينة وحل أزمة التكدس المرورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عبد المنعم العليمى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن الخطة الاستثمارية لمحافظة الغربية ومدينة طنطا على وجه الخصوص، لافتا إلى ان المدينة ذات طبيعة خاصة، حيث لا يوجد لها ظهير صحراوى وتحدها الأراضى الزراعية من جميع الجهات مما يعنى صعوبة التوسع الأفقى، وفى نفس الوقت تشهد زيادة سكانية كسائر المدن، مما نتج عنه ارتفاع كبير فى الأسعار نتيجة عدم وجود بديل، إلى جانب التكدس المروري والازدحام الكبير جراء هذه الزيادة.

وطالب عضو مجلس النواب بمحافظة الغربية، ضرورة ان يكون هناك أفكار بشأن التوسع الرأسى، لتوفير فرص عمل للمواطنين، وضرورة حل أزمة التكدس المرورى والشوارع الضيقة التى ينتج عنها تعثر حركة السيارات بصورة كبيرة خاصة فى أوقات الذروة وفي الأعياد والمناسبات، وأن مدينة طنطا من المدن التى تشهد توافد ما يقرب من 3 مليون شخص سنويا لأنها من مدن السياحة الدينية.

وشدد عضو البرلمان، على ضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد الذاتية بالمحافظة، على ان يتم عمل قاعدة بيانات بشأن الموارد المتاحة، والعقبات والمشاكل والاعتمادات المالية، والأصول التى يجب حسن استغلالها، ومن ثم يتم وضع خطة عاجلة للنهوض بمستوى الخدمات على مستوى المحافظة بشكل عام وعلى صعيد مدينة طنطا بشكل خاص.

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