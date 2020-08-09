اليوم.. المصريون فى الخارج يبدأون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ

ينطلق اليوم الأحد، تصويت المصريون في الخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وهو استحقاق دستوري لهم بدأ تطبيقه بعد ثورة يناير 2011.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، إن دولة نيوزلندا، أولى الدول التي يبدأ بها تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات، بينما يعد الساحل الغربي للولايات المتحدة آخر الدول.

وطبقا للقانون، لكل مصرى مقيم خارج مصر الحق بالإدلاء بصوته واختيار المرشحين فى دائرته الانتخابية بالنظامين الفردي والقائمة.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، للمصريين بالخارج، التصويت عن طريق البريد السريع، حيث قام المصريون بالخارج بتسجيل رغبتهم في التصويت، وتحديد بعثة جمهورية مصر العربية التي يتبعها من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات ( )، وذلك خلال الفترة من ٢٥ يوليو ٢٠٢٠ و حتى ٣١ يوليو٢٠٢٠.

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وأثناء التسجيل يظهر للناخب رقم التسجيل تمهيداً لحصوله على بطاقة الاقتراع من على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات خلال يومي الانتخاب بالخارج (الأحد 9 والإثنين 10 أغسطس) لإرسالها بالبريد السريع على عنوان البعثة حتى نهاية يوم الأربعاء 12 أغسطس 2020.

يأتي قرار الهيئة بإجراء التصويت فى الخارج من خلال البريد السريع، تخفيفا للقيود والإجراءات الاحترازية المُتخذة في غالبية الدول، والتي من شأنها أن تُعيق عملية حضور الناخبين بالسفارات في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.

ومن المقرر أن تبدأ اللجان عملها فى تمام التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، لاستقبال خطابات تصويت الناخبين، وفى حالة الإعادة تجرى عملية التصويت فى الفترة من يوم ٦ حتى يوم ٩ سبتمبر المقبل، وفقا التوقيت المحلي للبعثة التى تجرى فيها الانتخابات .