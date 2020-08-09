محافظ بيروت: العاصمة تدمرت منذ أيام بسبب انفجار المرفأ..واليوم تدمرت بفعل أبنائها

قال القاضي مروان عبود، محافظ بيروت، إن العاصمة تدمرت منذ أيام بسبب انفجار المرفأ، واليوم تدمرت بفعل أبنائها وهذا أخطر.

وأضاف "عبود"خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور" أن مظاهرات تجري الآن في لبنان، والشعب اللبناني غاضب جدا، مؤكدا أن هناك حاليا حالة من الاعتداءات على المؤسسات العامة من قبل المتظاهرين.

وتابع : نعمل على عدم ايذاء المتظاهرين، وكذلك منعهم من تدمير المؤسسات الخاصة والعامة في الدولة، والحفاظ عليها، مشيرا إلي أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أجرى زيارة إلى لبنان، وشاهد بنفسه الخراب والدمار الذي حدث في بيروت.