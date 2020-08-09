كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر حريق بمبني سكنى شرق "التشيك" يتسبب بمصرع 10 أشخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلع حريق فى مبنى سكنى شمال شرق جمهورية التشيك، اليوم السبت ، تسبب في مصرع 10 أشخاص، حسبما جاء شبكة "روسيا اليوم".

وقال المتحدث باسم الشرطة التشيكية لوكاس بوب، إن الحريق اندلع فى الطابق 11 بمبنى سكنى فى مدينة بوهومين الواقعة شمال شرق الجمهورية.

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وأشار إلى أن "فرقا من الأطباء ورجال الإطفاء والشرطة، انتشرت فى مكان الحادث. وبدأ التحقيق فى أسباب وملابسات الحادث".