دوري الأبطال: بايرن ميونخ يسحق تشيلسي ويتأهل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اكتسح بايرن ميونخ الألماني نظيره تشيلسي الإنجليزي برباعية مقابل هدف، ضمن إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز رباعية بايرن كل من اللاعبين روبرت ليفاندوفسكي (هدفان)، إيفان بيريسيتش وكورينتين توليسو، وفي المقابل سجل هدف تشيلسي اللاعب تامي أبراهام.

وكان البايرن قد حسم مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة في ستامفورد بريدج، ليعبر إلى دور الثمانية بمجموع المباراتين (7-1)، ويضرب موعدًا مع برشلونة الذي تجاوز نابولي.

مجريات المباراة:

تحصل بايرن ميونخ على ركلة جزاء في الدقيقة 8، على إثر انفراد ليفاندوفسكي بكاباييرو وتعرضه للإعاقة من قبل الحارس الأرجنتيني.

في بداية الأمر احتسبت اللقطة تسلل، قبل أن يعود حكم اللقاء لتقنية الفار ويحتسب ركلة الجزاء، انبرى لها ليفا ونفذها بنجاح في الدقيقة 10 على يسار كاباييرو، ليتقدم بايرن مبكرًا في النتيجة.

وبعدها بدقيقة واحدة أطلق جنابري صاروخية من خارج منطقة الجزاء أمسك بها كاباييرو.

ومرر ديفيز كرة عرضية أرضية على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 14 لمولر، الذي سدد بدوره كرة قوية علت العارضة.

وتمكن البايرن من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 24، بعدما افتك مولر الكرة من كوفاسيتش في وسط الملعب، لتصل إلى ليفاندوفسكي، الذي مرر الكرة بدوره لبريسيتش الخالي من الرقابة تمامًا داخل منطقة الجزاء، لسدد كرة أرضية سكنت الشباك.

وظهر تشيلسي في المباراة للمرة الأولى في الدقيقة 26، بعد سلسلة من المراوغات عبر إيمرسون أنهاها بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، أبعدها نوير إلى ركلة ركنية.

وقلص أودوي الفارق لتشيلسي في الدقيقة 28 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يتم إلغاء الهدف بداعي التسلل بعد الرجوع إلى تقنية الفار.

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وتمكن تشيلسي من تسجيل هدفه الأول في المباراة في الدقيقة 44، بعدما أرسل إيمرسون عرضية أرضية من الجانب الأيسر، أخطأ نوير في إبعادها لتتمهد أمام أبراهام الذي سجل الكرة بسهولة في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن ميونيخ 2-1.

ومع بداية الشوط الثاني، تلقى مونت كرة بينية في الجانب الأيسر من منطقة الجزاء ليسدد كرة ضعيفة تصدى لها نوير بنجاح في الدقيقة 49.

وأرسل ديفيز عرضية متقنة من الجانب الأيسر في الدقيقة 61 وصلت إلى مولر الخالي من الرقابة تمامًا داخل منطقة الجزاء، ليسدد الأخير بغرابة أعلى العارضة.

وأجرى بايرن تبديلين في الدقيقة 63 بنزول زوله وكوتينيو على حساب بواتينغ وبيريسيتش.

وواصل بعدها البايرن تبديلاته بنزول كل من أودريوزولا وتوليسو على حساب كيميتش وتياغو في الدقيقة 70.

وحاول كوتينيو مباغتة كاباييرو بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 71، إلا أن تسديدته علت العارضة بقليل.

وأتى الرد من تشيلسي مباشرة في الدقيقة 73، بتسديدة بخارج القدم من جيمس من على حدود منطقة الجزاء ذهبت أيضًا أعلى العارضة.

وتمكن البايرن من إضافة الهدف الثالث في الدقيفة 76، بعدما أرسل ليفاندوفيسكي عرضية من الجانب الأيسر، وصلت إلى البديل توليسو الخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء يسدد كرة سكنت الشباك.

وأجرى البايرن التبديل الأخير بنزول مارتينيز على حساب جنابري، كما دفع لامبارد بجيرو على حساب أبراهام في الدقيقة 81.

وواصل بايرن مهرجان الأهداف بإضافة الرابع في الدقيقة 84، بعدما ارتقى ليفاندوفسكي لعرضية أودريوزولا مسددًا رأسية سكنت الشباك، لينتهي اللقاء بفوز بايرن ميونيخ بنتيجة 4-1 وتأهله إلى ربع النهائي.