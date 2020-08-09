برشلونة يبلغ ربع نهائي دوري الأبطال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بلغ برشلونة الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على ضيفه نابولي الإيطالي بثلاثية مقابل هدف، ضمن ثمن نهائي البطولة.

وأحرز ثلاثية برشلونة كل من اللاعبين كليمونت لينغليت، ليونيل ميسي ولويس سواريز، وفي المقابل سجل هدف نابولي اللاعب لورنزو إنسيني.

وسيلاقي الفريق الكاتالوني في الدور القادم نظيره البافاري (بايرن ميونخ) الذي بدوره تخطى تشيلسي الإنجليزي.

مجريات المباراة:

بدأ نابولي المباراة بضغط مُبكر، وكاد ميرتينز أن يُسجل الهدف الأول للإيطاليين، حيث تلقى كرة في منطقة الجزاء، وسدد بقوة لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن للحارس تير شتيغن في الدقيقة 2.

وفي أول محاولة لبرشلونة، نجح المدافع كليمونت لينغليت في تسجيل الهدف الأول للبلوغرانا، حيث استغل كرة عرضية من ركنية، وسدد رأسية قوية على يمين أوسبينا حارس نابولي في الدقيقة 10.

وأرسل إيفان راكيتيتش تصويبة صاروخية أرضية على حدود منطقة الجزاء، مرت بجانب القائم الأيمن لنابولي في الدقيقة 14.

وضاعف ميسي النتيجة لبرشلونة في الدقيقة 23، حيث تلقى تمريرة من سواريز على الطرف الأيمن، ونجح في مرواغة مدافعي نابولي في منطقة الجزاء، قبل أن يُسدد أقصى يمين الحارس أوسبينا.

وكاد سواريز أن يُسجل الهدف الثالث، حيث سدد كرة أرضية قوية مرت بجانب المرمى في الدقيقة 24.

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وسجل ميسي الهدف الشخصي الثاني، والثالث لبرشلونة في الدقيقة 30، حيث تلقى كرة عرضية من فرينكي دي يونغ في منطقة الجزاء، وسدد على يسار أوسبينا حارس نابولي، لكن الحكم ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وقرر حكم المباراة، احتساب ركلة جزاء لميسي، إثر تدخل كوليبالي مدافع نابولي العنيف عليه، بعد الرجوع لتقنية الفيديو، وانبرى لتنفيذها لويس سواريز الذي سدد أعلى يسار الحارس أوسبينا، ليُضيف الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 46.

وفي الدقيقة 48، احتسب الحكم ركلة جزاء لنابولي، إثر تدخل راكيتيتش العنيف على ميرتينز، انبرى لتنفيذها إنسيني وسدد على يسار تير شتيغن مسجلا الهدف الأول للضيوف.

ومع بداية الشوط الثاني، أهدر لورينزو إنسيني فرصة تسجيل الهدف الثاني لنابولي، حيث سدد كرة رأسية ضعيفة بين يدي الحارس تير شتيغن في الدقيقة 52.

وأضاع ميسي فرصة تسجيل الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 65، بتسديدة ضعيفة من داخل منطقة الجزاء، بين يدي الحارس أوسبينا.

وتلقى لوزانو كرة عرضية في منطقة الجزاء، وسدد كرة رأسية قوية مرت أعلى مرمى تير شتيغن في الدقيقة 70.

وسجل ميليك الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 80 من كرة رأسية، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وفشلت محاولات نابولي العديدة في الدقائق الأخيرة من المباراة في تقليص الفارق، ليودع البارتنوبي البطولة ويترك بطاقة العبور للبلوغرانا.