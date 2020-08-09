تسجيل 1345 إصابة جديدة بكورونا فى المغرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020

أعلنت السلطات الصحية المغربية اليوم السبت، عن تسجيل ارتفاع غير مسبوق في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

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ووفقا لموقع روسيا اليوم، أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم عن تسجيل 1345 إصابة جديدة بكورونا (مقابل 1144 إصابة أمس)، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات التي رصدت في البلاد منذ بداية الجائحة إلى ​32007.

وسجلت المغرب خلال آخر 24 ساعة 19 وفاة جديدة جراء الوباء (مقابل 14 وفاة أمس)، ما يرفع حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 480 حالة وفاة وارتفعت حصيلة المتعافين من "كوفيد-19" في المغرب خلال اليوم الأخير بواقع 642 حالة شفاء وأصبحت 22190.

ولا تزال في المغرب 9337 حالة نشطة للفيروس التاجي، بما في ذلك 122 مريضا في حالة حرجة 40 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي ويعود أكثر من ربع الإصابات المسجلة في المغرب (26%) إلى جهة الدار البيضاء-سطات، تليها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة (نحو 23%).