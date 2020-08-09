تصاعدت الإحتجاجات في لبنان مع سير التحقيقات في انفجار بيروت

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بيروت

قتل أحد عناصر قوى الأمن الداخلي اللبناني مساء السبت، جراء الاشتباكات التي وقعت بين متظاهرين في العاصمة بيروت.

وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية أن 130 لبنانياً أصيبوا بجراح متفاوتة في المواجهات التي اندلعت بين المتظاهرين وقوات الأمن وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

واشارت الوزارة أن 26 من المصابين نقلوا إلى المستشفيات، فيما حاول المحتجون اللبنانيون، اقتحام محيط مجلس النواب وسط العاصمة، وذلك بعد اقتحامهم لوزارة الخارجية واضرام النيران فيها.

وتصاعدت حدة الإحتجاجات في بيروت مع سير التحقيقات حول الكارثة التي وقعت في مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.